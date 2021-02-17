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Погода в Москве: мощный снегопад накроет столицу 23 февраля 

Вероника Полынина 37 минут назад
Новый мощный снегопад придет в Москву 23 февраля
Фото: ТАСС
В День защитника Отечества в московском регионе выпадет до трети месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает Sputnik.
По словам Тишковца, к выходным холода в Москве отступят, а небо затянут снеговые облака.
Днем в воскресенье, 21 февраля, ожидается до 2-7 градусов мороза, а к вечеру температура воздуха может подняться до нулевой отметки.
22 февраля синоптики ожидают прохождение «холодной фронтальной системы», из-за чего под утро воздух остынет до минус 7-12 градусов, а днем поднимется до минус 3-8 градусов.
23 февраля, День защитника Отечества, станет самым снежным из всех, за день ожидается выпадение до трети месячной нормы осадков.
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При этом снова похолодает, днем столбики термометров не поднимутся выше 12-17 градусов мороза.
Ранее, как писал «Рамблер», московский Дептранс обратил внимание на рост тарифов у агрегаторов такси во время и после мощного снегопада, который прошел в Москве в прошедшие выходные. В «Яндекс. Такси» объяснили рост цен тем, что каждый пятый таксист не вышел на смену по разным причинам, вызванным снегопадом, а те, кто вышел, выполняли заказы дольше обычного также из-за непогоды.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , ИА Sputnik
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