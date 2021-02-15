В Москве резко потеплеет к выходным

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал Москве 24 о том, что к 21 февраля в столице резко потеплеет, а также о грядущем самом холодном дне этой зимы. Кроме того, он пояснил, стоит ли ждать скорого установления весенней погоды в городе.

За прошедшие дни сугробы в столице выросли на 23 сантиметра. Всего на территории Москвы выпало более полумиллиарда кубометров снега. По оценкам метеорологов, такого количества хватит, чтобы слепить снеговика высотой, равной четырем Останкинским телебашням, и шириной основания в 2,5 раза длиннее Красной площади. Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер". Столичные коммунальные службы в непрерывном режиме устраняют последствия непогоды, а также готовятся к предстоящим морозам.

По словам синоптика, самой холодной с начала зимы ожидается ночь с 15 на 16 февраля. В течение текущей недели погода в столице будет изменчивой, продолжает Синенков. В ночь на среду, 17 февраля, ожидаются морозы до -14 градусов, облачная погода. Пройдет теплый атмосферный фронт и холод буквально на сутки ослабеет. Днем в этот день столбики термометров покажут -9…-11 градусов. В ночь на пятницу, 19 февраля, температура вновь понизится до -22 градусов. Однако 20 и 21 февраля горожан опять ждет потепление, прогнозирует синоптик. Также специалист рассказал, что в этом году приход климатической весны в город может отложиться из-за морозного февраля и больших сугробов на улицах. Наступление весенней погоды традиционно связано с прилетом первых грачей, отметил он.

"Среднестатистическая дата прихода весны: 14–15 марта. Однако, учитывая то, что запасов снега очень много, а большую часть февраля температура была существенно ниже нормы и конец месяца обещает быть прохладным, то, скорее всего, дата наступления весны отодвинется на две недели, и это произойдет во второй половине марта", — заключил Синенков.

13 февраля столичные власти пообещали очистить город от снега в течение пяти суток. Последствия непогоды устраняют свыше 13 тысяч единиц спецтехники, а также порядка 60 тысяч рабочих. Городские службы в непрерывном режиме очищают проезжую часть на главных транспортных артериях, подметают пешеходные зоны, а также своевременно проводят противогололедную обработку убранных участков.

Для оперативного вывоза снега коммунальщики временно перекрывали некоторые улицы. Огромные кучи снега отвозят на снегоплавильные пункты. Чтобы утилизировать такие объемы, все пункты — 56 стационарных и 38 мобильных работают круглосуточно с максимальной загрузкой. Кроме того, в режиме готовности находятся сотрудники служб городского отопления. Температура теплоносителя в системе в морозные дни остается максимальной — 130 градусов.