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Погода на Кубани: Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
Фото: РИА Новости
Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов до 15:00 из-за сильного снегопада и метели.
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу.
На данный момент задержано 11 рейсов, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.
Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса перед прибытием в терминал.

«Во избежание скопления людей в терминале просим не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности», — заявили в пресс-службе. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Ранее сообщалось, что в Домодедове создали оперштаб для работы в экстремальных метеоусловиях.
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Погода , Общество , Башкортостан , Брянск , Брянская Область , Домодедово , Екатеринбург , Краснодар , Краснодарский Край , Москва , Московская область , Новосибирск , Новосибирская Область , Республика Крым , Санкт-Петербург , Свердловская Область , Симферополь , Сочи , Уфа
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