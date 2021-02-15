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Москва

Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ЦФО 

Газета.Ru и ещё 3 28 минут назад
Вильфанд сообщил об аномальном холоде в Центральной России
Фото: Reuters
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода в течение рабочей недели будет в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), передает ТАСС.
Он сообщил, что в центре европейской части России, в частности Москве, будут наблюдаться сильные морозы.

"Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для столицы, например, в течение рабочей недели", — сказал Вильфанд.

По его словам, погода будет очень холодной.
Синоптик отметил, что днем температура будет в районе 15 градусов мороза, а ночью может опускаться до 26 градусов мороза.
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Погода , Общество , Новости регионов , Аномальный холод , ИТАР-ТАСС , Москва
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