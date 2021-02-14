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Москва

Погода в Москве: Москва установила рекорд по количеству осадков 

Майк Габриелян 49 минут назад
В Москве выпало рекордное количество снега за всю историю наблюдений
Фото: РИА Новости
Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. Накануне, 13 февраля, уровень осадков составил 17,6 мм. Такую цифру назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это максимальное количество снега за всю историю российской метеорологии, информирует ТАСС.
Предыдущее снежное достижение было установлено в 2019 году — тогда выпало 13,6 мм. Вчера рекорд был побит на 4 мм.

«13 февраля на метеостанции ВДНХ перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. Выпало 17,6 мм осадков», — сказал Вильфанд.

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. С 1948 года опорная метеостанция Москвы расположена на ВДНХ.
Суббота стала вторым самым снежным днем в Москве за 142 года
Высота столичных сугробов составила 58-59 см.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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