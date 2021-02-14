В Москве выпало рекордное количество снега за всю историю наблюдений

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Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. Накануне, 13 февраля, уровень осадков составил 17,6 мм. Такую цифру назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Это максимальное количество снега за всю историю российской метеорологии, информирует ТАСС.

Предыдущее снежное достижение было установлено в 2019 году — тогда выпало 13,6 мм. Вчера рекорд был побит на 4 мм.

«13 февраля на метеостанции ВДНХ перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. Выпало 17,6 мм осадков», — сказал Вильфанд.

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. С 1948 года опорная метеостанция Москвы расположена на ВДНХ.

Высота столичных сугробов составила 58-59 см.