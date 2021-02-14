В Москве выпало рекордное количество снега за всю историю наблюдений

Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. Накануне, 13 февраля, уровень осадков составил 17,6 мм. Такую цифру назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это максимальное количество снега за всю историю российской метеорологии, информирует ТАСС.
Предыдущее снежное достижение было установлено в 2019 году — тогда выпало 13,6 мм. Вчера рекорд был побит на 4 мм.
«13 февраля на метеостанции ВДНХ перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. Выпало 17,6 мм осадков», — сказал Вильфанд.
Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. С 1948 года опорная метеостанция Москвы расположена на ВДНХ.
Высота столичных сугробов составила 58-59 см.