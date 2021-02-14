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Погода в Москве: Вильфанд пообещал москвичам мороз и солнце 

Мир24 37 минут назад
Вильфанд пообещал москвичам мороз и солнце
Фото: МТРК «МИР» / Николай Костюшин
Москвичей ожидает солнечная и морозная погода в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова цитирует ТАСС.
Уже с понедельника, 15 февраля, в российской столице установится «пушкинская» погода. Синоптик вспомнил стихотворение поэта «Зимнее утро». Именно оно будет как нельзя лучше характеризовать погоду следующей недели.
Вильфанд отметил, что мороз и солнце придут в столицу вместе с высоким атмосферным давлением. Снега в этот период не прогнозируется.
Накануне синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе. Столицу накрыли снег, метель, гололедица и сильный ветер.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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