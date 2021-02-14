Вильфанд пообещал москвичам мороз и солнце

Москвичей ожидает солнечная и морозная погода в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Его слова цитирует ТАСС

Уже с понедельника, 15 февраля, в российской столице установится «пушкинская» погода. Синоптик вспомнил стихотворение поэта «Зимнее утро». Именно оно будет как нельзя лучше характеризовать погоду следующей недели.

Вильфанд отметил, что мороз и солнце придут в столицу вместе с высоким атмосферным давлением. Снега в этот период не прогнозируется.