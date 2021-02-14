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Снегопад в Москве побил суточный рекорд по осадкам 

Профиль 39 минут назад
Снегопад в Москве побил суточный рекорд по осадкам
Фото: ©Кирилл Зыков / АГН "Москва"
В Москве и Подмосковье с вечера четверга начался сильный снегопад. Ожидается, что он продлится до конца недели.
В пятницу, 12 февраля в Москве зафиксирован суточный рекорд по выпавшим осадкам. Об этом сообщают «Метеоновости».
Суточная сумма осадков в Москве составила 13 мм. В Подмосковье в Домодедово и Кашире выпало по 10 мм осадков.
В среднем по Москве суточный прирост снежного покрова составил 7 см. Сильнее всего он вырос в Восточном административном округе столицы — на 10 см.
Погода осложнялась сильными порывами ветра, поднявшими метель. В пределах МКАД ветер достигал скорости 15 м/с, а в Новой Москве — до 16 м/с.
Ранее «Профиль» писал о том, что высота снежного покрова в российской столице в канун 14 февраля может «дотянуть» до абсолютного рекорда этого дня и достичь отметки в 60 сантиметров. В ночь на субботу, по прогнозам центра «Фобос», в Москве может выпасть почти 80% месячной нормы осадков.
После сообщений метеорологов об обильных осадках в пятницу и субботу мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть предельно внимательными и осторожными. Он указал, что коммунальные службы города готовятся к уборке снега.
Аналогичные меры предпринимаются и в Подмосковье. На дорогах регионах будет работать более 6,2 тыс. единиц техники. Еще 3,1 тыс. единиц спецтехники направят на уборку дворов.
Власти призывают автомобилистов до конца недели минимизировать дальние поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Это поможет дорожным службам быстрее убирать снег и снизит риск ДТП.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Домодедово , Кашира , Московская область
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