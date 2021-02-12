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Погода в России: Синоптики предупредили об опасной погоде в ЮФО и Черноземье 

News.ru 25 минут назад
Синоптики предупредили об опасной погоде в ЮФО и Черноземье
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Синоптики прогнозируют опасную погоду в нескольких регионах России. Речь идёт о Черноземье, ЮФО, Крыме, Урале и Нижнем Поволжье.
Существенно ухудшится погода в Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Там ожидаются дождь, снег и гололёд, сообщает ТАСС.
Самое опасное — гололёд, который будет оседать и на проводах, и на ветвях деревьев. Кроме того, будет налипание мокрого снега. Будет по-настоящему сложная и неблагоприятная погода, — цитирует агентство руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Ещё более сложная ситуация ожидается в ЮФО. В Краснодарском крае, Крыму ветер усилится до 15–25 м/с. Там тоже будут гололёд и весь спектр осадков — от дождя и мокрого снега до снегопада. Такая же погода будет в Ростовской области на Черноморском побережье.
В горах Крыма скорость ветра будет достигать 35 м/с. С 13–14 февраля в регионе резко и заметно похолодает. Ночью температура воздуха опустится до 5–8 градусов мороза.
Нижнее Поволжье и Урал тоже ожидает неблагоприятная погода. Там также будут сильные осадки, мощный ветер и гололёд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что снегопад, который надвигается на столичный регион, станет настоящим апокалипсисом для Москвы. Снег будет идти в течение 36 часов, сообщил сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Республика Крым , Ростовская Область
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