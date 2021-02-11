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Погода в России: Россиян предупредили о холодном марте 

Газета.Ru 28 минут назад
Россиян предупредили о холодном марте
Фото: РИА Новости
Март в нескольких регионах России будет холодным, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом пишет «RG.ru».
Холода сохранятся в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Коми, Ненецком автономном округе и на Северном Кавказе. Кроме того, низкие температуры будут наблюдаться на Камчатке, несмотря на теплую погоду в других регионах на Дальнем Востоке. В Сибири будет тепло, а на Урале — в пределах нормы.
Москвичей тепло не ожидает: среднемесячная температура в марте обычно составляет -2,2°C.

«Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю», — сказала Паршина.

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Погода , Общество , Людмила Паршина , "Российская газета" , Краснодарский , Ненецкий Автономный Округ
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