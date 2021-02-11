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Прогноз погоды: Россию захватил «снежный монстр» 

Елена Прошина 1 час назад
В соседних с Москвой регионах выпадет больше половины февральской нормы осадков
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей столичного региона, Брянщины, Курской, Смоленской, Калужской и Орловской областей о «снежном монстре», который обрушится на них во второй половине недели.
Метеорологи назвали «снежным монстром» атлантический циклон, который ранее засыпал снегом Италию, Францию и Германию.
В пятницу, 12 февраля, в соседних с Москвой регионах выпадет больше половины февральской нормы осадков. В самой столице снежный шторм будет продолжаться до ночи на воскресенье, 14 февраля. За несколько дней в городе выпадет месячная норма снега и сугробы достигнут 60-65 сантиметров в высоту.
На Черном море в ближайшие дни ожидается шторм с порывами ветра до 20-25 метров в секунду. В Симферополе 11 февраля будет около плюс 17 градусов, это теплее апрельской нормы, но уже 12 февраля температура рухнет до одного градуса тепла. Похолодание будет сопровождаться снегом с дождем, в Крыму выпадет две трети месячной нормы осадков.
Как писал «Рамблер», прогноз погоды обещал, что снежные бури в Европейской России прекратятся к началу новой недели. При этом в европейских регионах станет морознее: от минус 15 до 20 градусов мороза по ночам, от десяти ниже ноля до минус 15 градусов днем.
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Погода
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