Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей столичного региона, Брянщины , Курской, Смоленской, Калужской и Орловской областей о «снежном монстре», который обрушится на них во второй половине недели.

Францию и Германию. Метеорологи назвали «снежным монстром» атлантический циклон, который ранее засыпал снегом Италию

В пятницу, 12 февраля, в соседних с Москвой регионах выпадет больше половины февральской нормы осадков. В самой столице снежный шторм будет продолжаться до ночи на воскресенье, 14 февраля. За несколько дней в городе выпадет месячная норма снега и сугробы достигнут 60-65 сантиметров в высоту.

На Черном море в ближайшие дни ожидается шторм с порывами ветра до 20-25 метров в секунду. В Симферополе 11 февраля будет около плюс 17 градусов, это теплее апрельской нормы, но уже 12 февраля температура рухнет до одного градуса тепла. Похолодание будет сопровождаться снегом с дождем, в Крыму выпадет две трети месячной нормы осадков.

Как писал «Рамблер», прогноз погоды обещал, что снежные бури в Европейской России прекратятся к началу новой недели. При этом в европейских регионах станет морознее: от минус 15 до 20 градусов мороза по ночам, от десяти ниже ноля до минус 15 градусов днем.