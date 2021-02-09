Синоптики объяснили резкие изменения погоды

Нынешняя зима является аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей России , рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, в январе и феврале на юге страны в отдельные дни было зафиксировано рекордное тепло, воздух прогревался до 20 градусов. Однако тепло, по словам специалиста, резко сменялось снегопадами, когда выпадало по 20 сантиметров снега. Как отметил специалист, в столичном регионе на сегодняшний день выпало меньше осадков, чем в прошлом году, однако это еще не конец сезона.

"К концу недели мы увидим в центре Европейской России и, в частности, в Москве сильные и продолжительные снегопады", — рассказал Леус.

Синоптик предположил, что до конца февраля еще могут ударить 20-градусные морозы. Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин пояснил, что зима становится в России теплее примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом фиксируется межгодовая изменчивость. По словам специалиста, в 2020 году зима была рекордно теплой, а в этом все наоборот. По его прогнозу, такие погодные качели ожидаются и в будущем.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде в конце недели. Метеорологи подчеркнули, что это произойдет из-за вторжения южного циклона, который также принесет метель. По их словам, за пятницу и субботу в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в Москве и области придется на 9 и 10 февраля.