Москвичам пообещали потепление в День всех влюбленных

В День всех влюбленных в Москве ожидается потепление. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

"Мы ожидаем, что сегодня ночью будет самая холодная температура по Москве — около -25 градусов, а по области — около -30 градусов. Завтра днем будет -14… -16 градусов, переменная облачность, без осадков. Потихоньку будет теплеть, и к 12 февраля с запада будет подходить теплый фронт", — рассказал Цыганков.

Он подчеркнул, что в пятницу установится облачная погода, днем столбики термометров будут показывать около -11… -16 градусов. В субботу в городе будет около -7… -12 градусов. Аналогичная погода сохранится и в День всех влюбленных.

"В День влюбленных будет уже тепло: ночью будет -8… -12 градусов, а днем — около -6… -11 градусов. Облачно, небольшой снег, ветер северно-восточный. Будет тепло, но еще о приближении весны говорить рано", — добавил Цыганков.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде в конце недели. Метеорологи подчеркнули, что это произойдет из-за вторжения южного циклона, который также принесет метель. По их словам, за пятницу и субботу в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в Москве и области придется на 9 и 10 февраля.