Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: Москвичам пообещали рекордный снегопад 

Мослента 1 час назад
Москвичам пообещали рекордный снегопад
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Синоптики пообещали жителям Москвы рекордный снегопад в конце недели. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Метеоновости».
Причиной этому станет борьба арктического антициклона и южного циклона, отмечают специалисты. Новый суточный рекорд по осадкам может значительно перекрыть существующий ранее, который составляет 7,3 миллиметра и принадлежит 1973 году.
По словам синоптиков, самым холодным днем с начала зимы может стать вторник, 9 февраля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о наступлении аномального похолодания.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Мослента: последние новости
Москвичам пообещали солнечный февраль Москвичам пообещали солнечный февраль Москвичей предупредили о первых за десять лет настоящих морозах Москвичей предупредили о первых за десять лет настоящих морозах Москвичам пообещали морозы до минус 28 градусов Москвичам пообещали морозы до минус 28 градусов
Погода , Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Демонстрантов разогнали водометными пушками
00:24
Демонстрантов разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
01:22
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
Наука и техника
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Видео с места убийства проституток в Махачкале
01:03
Видео с места убийства проституток в Махачкале
Происшествия
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
01:02
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
В мире
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
01:04
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение