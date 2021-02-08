Москвичам пообещали рекордный снегопад

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Синоптики пообещали жителям Москвы рекордный снегопад в конце недели. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Метеоновости».

Причиной этому станет борьба арктического антициклона и южного циклона, отмечают специалисты. Новый суточный рекорд по осадкам может значительно перекрыть существующий ранее, который составляет 7,3 миллиметра и принадлежит 1973 году.

По словам синоптиков, самым холодным днем с начала зимы может стать вторник, 9 февраля.