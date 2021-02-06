Аномальные морозы в Москве сохранятся до середины февраля

Синоптики сделали прогноз погоды на предстоящую неделю. Согласно их наблюдениям, в Москву придут аномально низкие температуры. В некоторые дни ночные показатели достигнут -27°С, а дневные -16°С. Из-за вероятной гололедицы в столице был введен "оранжевый" уровень погодной опасности. По мнению специалистов, такие погодные условия сохранятся в московском регионе до середины февраля.

С 7 по 9 февраля в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Связано это с аномальными морозами, которые нагрянут в столицу уже в эти выходные.

«Очень низкая температура. Период предупреждения с 20 ч 07 февраля до 20 ч 09 февраля. Аномально холодная погода», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом до 11 утра понедельника, 8 февраля, в городе будет гололедица.

Метеорологи обратили внимание, что за эти дни морозы могут достигать до -27°С ночью и до -16°С днем.

Что касается субботы, 6 февраля, в Москве, согласно прогнозам синоптиков, будет облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Днем в столице ожидается от -11°С до -13°С. Ночью температура воздуха будет ниже на пять градусов.

Специалисты также спрогнозировали погоду в Подмосковье. По их данным, в регионе днем будет холоднее, чем в мегаполисе — до -15°С. В ночные часы морозы могут достигать -21°С.

Ветер северо-западный. Его скорость в Москве не превысит 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

Пока в городе установлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 11:00 воскресенья.

Предостережения синоптиков о том, что в Москву придут сильные морозы, вынудили местные власти поднять до максимума температуру в городской системе отопления.

«На основании прогноза синоптиков о предстоящих сильных морозах в столичном регионе было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она достигает максимального значения — 130 градусов», — приводит ТАСС слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, регулировать отпуск тепла можно по двум основным параметрам. Во-первых, за счет понижения или повышения температуры теплоносителя. Во-вторых, за счет увеличения или сокращения его объема.

При этом процесс носит поэтапный характер, так как «нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения». «Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», — пояснил он.

Бирюков также сообщил, что на усиленный режим работы переведены городские службы. Заммэра заметил, что власти организовали круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

Кроме того, были приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. Около 1,5 тыс. аварийных бригад находятся на круглосуточном дежурстве и примерно 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения смогут ввести в работу при необходимости.

По словам руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, такие морозы сохранятся в столице до середины февраля. «Вся первая половина февраля будет достаточно холодная. Температуры минус 15 градусов днем и минус 20 градусов ночью не будут редкостью до середины месяца», — сказал он в эфире «Радио 1».

Потепления в столице и области стоит ожидать только во второй половине февраля.

Согласно прогнозам синоптиков на ближайшую неделю, одним из самых холодных дней станет среда, 10 февраля. В этот день столбики термометров опустятся до -18°С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Самой холодной ночью на предстоящей неделе станет ночь с понедельника на вторник. Температура воздуха будет около 27°С ниже нуля.

«В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится плюс включается радиационное выхолаживание», — пояснил в комментарии РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он заметил, что «это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля». Таких морозов, по словам специалиста, в городе не было 10 лет.

https://www.gazeta.ru/social/2021/02/06/13469606.shtml

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