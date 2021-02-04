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Россиянам пообещали аномальные холода 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 3 часа назад
Россиянам пообещали аномальные холода
Фото: runews24.ru
Жителей европейской части России ждет аномальное для февраля похолодание, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Паршина заявила, что заметное снижение температуры начнется с 5 февраля: ночью в Москве будет до 14 градусов ниже нуля, днем — от 9 до 11 градусов мороза, передает «Российская газета».
«6 февраля еще холоднее — ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. А 7 февраля ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов», — пояснила она.
Синоптик отметила, что новая неделя также начнется с морозной погоды. Ожидается, что 8 февраля ночью в столице будет до 25 градусов ниже нуля, а 9 февраля — до минус 26.
Днем в понедельник и вторник будет 13-18 градусов ниже нуля, без осадков.
Паршина прогнозирует, что регионы южнее Москвы тоже ждут морозы — их также засыплет снегом или зальет дождями. Так, 5 февраля сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья. Сильные дожди со снегом прогнозируют в Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму.
Кроме того, сильный снег будет и на севере европейской части страны, например, в Архангельской области.
Ранее москвичей предупредили о Тимофеевских морозах.
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Погода , Людмила Паршина , "Российская газета" , Волгоградская Область , Краснодарский Край , Курская Область , Москва , Республика Крым
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