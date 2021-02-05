Жителей европейский части России предупредили о мощной волне холода

В центральной части Европейской территории России температура будет ниже нормы, а холода продержатся до конца следующей рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в центре Европейской России будет ниже нормы начиная с воскресенья примерно на семь градусов, в понедельник-вторник — на восемь градусов. Резкого повышения точно не будет. Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней», — сказал специалист.

По словам синоптика, в среднем дневная температура в регионе будет находиться на отметке минус 13-18 градусов, ночью столбик термометра опустится до 20-25 градусов мороза.

В субботу и воскресенье ожидается облачная погода, в начале следующей недели станет солнечно.