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Москва

Погода в европейской части РФ: Вильфанд рассказал, сколько продержатся морозы в Центральной России 

Мир24 и ещё 8 56 минут назад
Жителей европейский части России предупредили о мощной волне холода
Фото: EPA
В центральной части Европейской территории России температура будет ниже нормы, а холода продержатся до конца следующей рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в центре Европейской России будет ниже нормы начиная с воскресенья примерно на семь градусов, в понедельник-вторник — на восемь градусов. Резкого повышения точно не будет. Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней», — сказал специалист.

По словам синоптика, в среднем дневная температура в регионе будет находиться на отметке минус 13-18 градусов, ночью столбик термометра опустится до 20-25 градусов мороза.
В субботу и воскресенье ожидается облачная погода, в начале следующей недели станет солнечно.
Ранее стало известно, что в Сочи в феврале из-за теплой погоды зацвели цветы.
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Погода , Общество , Москва
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