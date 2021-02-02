Синоптики пообещали москвичам во вторник сухую прохладную погоду

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона в поле повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве минус 4 — минус 6, по области от минус 3 до минус 8, холоднее на востоке, там до минус 13", — рассказал Леус.