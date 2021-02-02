Синоптики пообещали москвичам во вторник сухую прохладную погоду

Температура до минус 6 и без осадков ожидается во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона в поле повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве минус 4 — минус 6, по области от минус 3 до минус 8, холоднее на востоке, там до минус 13", — рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.