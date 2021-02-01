Москвичам пообещали солнечный февраль

Москвичам в феврале пообещали много солнечных дней из-за аномальных морозов. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец , передает РИА Новости

По его словам, обычно в этом месяце ясных дней мало, но в этот раз их, как предполагается, станет больше в несколько раз.

Он отметил, что такое явление может произойти из-за сильного скандинавского циклона, «который постоянно будет в тылу подпирать Среднерусскую равнину своим гребнем». Кроме того, ожидаются арктические «вторжения» и морозы в 20 градусов, добавил Тишковец.

В связи с этим высокий фон арктического давления начнет «рвать облака», и солнце начнет появляться чаще.