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Москва

Погода в Москве: Москвичам пообещали солнечный февраль 

Мослента 2 часа назад
Москвичам пообещали солнечный февраль
Фото: РИА Новости
Москвичам в феврале пообещали много солнечных дней из-за аномальных морозов. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
По его словам, обычно в этом месяце ясных дней мало, но в этот раз их, как предполагается, станет больше в несколько раз.
Он отметил, что такое явление может произойти из-за сильного скандинавского циклона, «который постоянно будет в тылу подпирать Среднерусскую равнину своим гребнем». Кроме того, ожидаются арктические «вторжения» и морозы в 20 градусов, добавил Тишковец.
В связи с этим высокий фон арктического давления начнет «рвать облака», и солнце начнет появляться чаще.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине недели в Москве начнется «суровая зима», и к выходным температурные значения упадут до минус 15 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , РИА Новости
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