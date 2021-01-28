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Погода в регионах России: Сильнейший ветер и снег: синоптики предупредили об опасной погоде в регионах РФ 

ТК «Звезда» и ещё 6 29 минут назад
Сильнейший ветер и снег: синоптики предупредили об опасной погоде в регионах
Фото: Pixabay
Погодная обстановка в ряде регионов России будет представлять опасность в ближайшие три дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, ожидаются сильные снегопады с ветром. Так, в Крыму температура воздуха снизится на 8-10 градусов, а ветер усилится до 25 метров в секунду. Похожая погода прогнозируется в Краснодарском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии до 29 января включительно.
Опасная погода коснется и жителей Приморья. Там будет сильный снег, а скорость ветра во Владивостоке будет достигать 38 метров в секунду.

«Будет сильный снег, до 7–19 мм выпадет за 12 часов, что большая редкость для данного региона. Ветер в самом Приморье будет 15–20 м/с, на побережье — 25–30 м/с, во Владивостоке — до 35–38 м/с. Конечно, будет и метель, и гололедица, и снежные накаты. Очень сложная обстановка», — цитирует ТАСС метеоролога.

Ранее стало известно, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале февраля ждут морозы: столбики термометров будут опускаться до 14 градусов ниже нуля в ночное время и до минус 7 днем, что примерно соответствует климатической норме.
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Погода , Общество , ИТАР-ТАСС , Кабардино-Балкарская Республика , Краснодарский Край , Москва , Приморский Край , Республика Крым
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