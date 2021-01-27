Жителям столицы пообещали морозное начало февраля

Анатолий Цыганков. В столице в начале февраля ожидается похолодание до 10 градусов мороза в ночное время, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

По его словам, в субботу будет облачно, пройдет небольшой снег, температура воздуха ночью составит от минус 2 до минус 7 градусов, ветер подует южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью ожидается от минус 7 до минус 12 градусов, днем — от минус 2 до минус 7.

"1 и 2 февраля ожидается облачная погода, переменная облачность за счет роста давления, небольшой снег. Ночью будет от минус 5 до минус 10 градусов, днем — минус 1–6 градусов. Оттепель заканчивается, и начинается опять зимняя погода", — приводит слова Цыганкова Агентство "Москва".

Кроме того, на Москву надвигается очередной снегопад. Он прогнозируется с утра четверга до конца пятницы. Синоптики уточнили, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Также жителей столицы предупредили о сильной гололедице. В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, а в Подмосковье — до 1:00 того же дня. Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.