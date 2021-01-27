Синоптики предупредили москвичей о приближающемся снегопаде

Жителей столичного региона предупредили, что в ближайшее время снова ожидаются снегопады. К выпадению осадков приведут атмосферные фронты активного южного циклона, говорится на портале "Метеоновости". По данным синоптиков, сложные погодные условия будут в Москве с утра 28 января и сохранятся до конца суток 29 января.

"При температуре воздуха в Москве от 0 до минус 2 градусов осадки будут приниматься в виде снега и мокрого снега", — уточнили метеоспециалисты.

В погодном центре предупредили, что при снегопаде может выпасть в Москве до четверти месячной нормы осадков. Прирост нового снега может составить от 5 до 10 сантиметров.

Ранее москвичей предупредили о сильной гололедице.

Предупреждение действует до 2:00 29 января, а в Подмосковье — до 1:00 29 января.