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Москва

Погода в европейской части России: Синоптики предупредили о похолодании в Европейской России 

Москва24 и ещё 9 42 минуты назад
Синоптики предупредили о похолодании в европейской части России
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Медленное понижение температуры начнется в центре Европейской России в четверг, 28 января.
При этом температура по-прежнему будет выше нормы на 6-8 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в пятницу, 29 января днем ожидается около нуля, а ночью до минус 3-5 градусов. В субботу и воскресенье средняя температура днем составит минус 5-7 градусов.
В то же время к выходным сильно упадет давление. Вильфанд добавил, что ясной погоды не предвидится.
Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.
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Погода , Общество , РИА Новости , Москва
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