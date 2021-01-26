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Москва

Погода в Москве: Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из-за мокрого снега и усиления ветра в Москве водителям рекомендовали воспользоваться городским транспортом.

"До 10:00 27 января ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 метров в секунду. Пожалуйста, будьте аккуратнее и по возможности пользуйтесь городским транспортом", — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

Ранее специалисты Гидрометцентра объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение из-за гололедицы и порывистого ветра действует до 29 января.
Москвичей также предупреждали, что в выходные в столицу вернется морозная погода. Столбики термометров могут опуститься до -10 градусов. По словам метеорологов, такие перемены в погоде связаны с тем, что по европейской территории страны проходит череда циклонов.
Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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