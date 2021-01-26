В Москве ожидается до двух градусов тепла 

Погода в Москве 26 января останется тёплой, сообщает центр «Фобос».

По данным синоптиков, на Центральную Россию окажет влияние «атлантический циклон с запада и связанный с ним холодный атмосферный фронт, из-за чего в небе будут тесниться облака, пройдут скоротечные осадки преимущественно в твердой фазе, температура немного понизится, но пока останется существенно выше положенной многолетней нормы».

В Москве прогнозируется облачная погода с мокрым снегом во второй половине дня. Воздух прогреется до двух градусов тепла, в Подмосковье — до трёх градусов тепла. Ожидается порывистый ветер со скоростью до десяти метров в секунду.