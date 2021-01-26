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Москва

В Москве ожидается до двух градусов тепла 

ИА Regnum 20 минут назад
В Москве ожидается до двух градусов тепла
Фото: РИА Новости
Погода в Москве 26 января останется тёплой, сообщает центр «Фобос».
По данным синоптиков, на Центральную Россию окажет влияние «атлантический циклон с запада и связанный с ним холодный атмосферный фронт, из-за чего в небе будут тесниться облака, пройдут скоротечные осадки преимущественно в твердой фазе, температура немного понизится, но пока останется существенно выше положенной многолетней нормы».
В Москве прогнозируется облачная погода с мокрым снегом во второй половине дня. Воздух прогреется до двух градусов тепла, в Подмосковье — до трёх градусов тепла. Ожидается порывистый ветер со скоростью до десяти метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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