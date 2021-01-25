Аномальное тепло пришло в европейскую часть России

Синоптики прогнозируют рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. Перенос тепла из этих мест будет продолжаться в течение первой половины недели, отметил собеседник агентства.

"Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4", — сказал Вильфанд.

Ученый добавил, что последняя пятидневка января и первые два дня февраля — самые холодные по климатическим данным за зимний период в Европейской России.

"Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды", — уточнил Вильфанд.

Он также подчеркнул, что аномальное тепло возвращается на юг Европейской России — температура там будет достигать 10-14 градусов выше нуля. На востоке Центрального федерального округа, по его словам, температура будет на 16 градусов выше нормы.

Помимо этого, в среду жителей Западной Сибири и Якутии ожидает резкое повышение температуры. Она значительно превысит климатическую норму, отметил Вильфанд. Так, в Новосибирской области температура достигнет -6-10 градусов, такая же ситуация наблюдается и в Томской области, Алтае и соседних регионах. Однако в самом начале недели в этих субъектах федерации прогнозируется аномально холодная погода.

В Якутии, пояснил синоптик, температура до середины недели будет держаться около -60 градусов, однако затем произойдет ее значительное повышение.