Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России 

РИА Новости и ещё 10 33 минуты назад
Аномальное тепло пришло в европейскую часть России
Фото: РИА Новости
Синоптики прогнозируют рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. Перенос тепла из этих мест будет продолжаться в течение первой половины недели, отметил собеседник агентства.

"Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4", — сказал Вильфанд.

Ученый добавил, что последняя пятидневка января и первые два дня февраля — самые холодные по климатическим данным за зимний период в Европейской России.

"Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды", — уточнил Вильфанд.

Он также подчеркнул, что аномальное тепло возвращается на юг Европейской России — температура там будет достигать 10-14 градусов выше нуля. На востоке Центрального федерального округа, по его словам, температура будет на 16 градусов выше нормы.
Помимо этого, в среду жителей Западной Сибири и Якутии ожидает резкое повышение температуры. Она значительно превысит климатическую норму, отметил Вильфанд. Так, в Новосибирской области температура достигнет -6-10 градусов, такая же ситуация наблюдается и в Томской области, Алтае и соседних регионах. Однако в самом начале недели в этих субъектах федерации прогнозируется аномально холодная погода.
В Якутии, пояснил синоптик, температура до середины недели будет держаться около -60 градусов, однако затем произойдет ее значительное повышение.
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
Последние новости
Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Комментарии
Погода , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
01:03
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
Происшествия
UFC показал видео поражения Макгрегора
00:27
UFC показал видео поражения Макгрегора
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
00:17
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
Пожары
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
00:19
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
Происшествия
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
01:43
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
00:39
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
Происшествия
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
00:54
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
Происшествия
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
00:25
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
США
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
00:30
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
Происшествия
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть