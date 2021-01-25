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Погода в Москве: В Москве установлен температурный рекорд 

RT на русском и ещё 6 30 минут назад
В Москве установлен температурный рекорд
Фото: РИА Новости
Температурный рекорд за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений установлен в Москве, передаёт Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.
Там отметили, что воздух на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 08:00 понедельника, 25 января, прогрелся до +3,8 °С.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 января 2002 года (+3,6 °С).
Синоптики уточнили, что такая температура воздуха на 11—12 °С превышает климатическую норму.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что аномально высокая температура воздуха в европейской части России опередила климатическое развитие событий на два месяца.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Интерфакс
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