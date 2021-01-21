В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда

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Столичный департамент транспорта призвал водителей к максимальной осторожности на дорогах из-за возможного гололеда.

Как уточняется в сообщении дептранса, в четверг вечером и утром в пятницу в Москве ожидается снегопад, местами гололед. "К утру температура повысится до 0 градусов, на дорогах может образоваться гололедица", — предупреждают специалисты ведомства. В связи с этим водителей просят проявить максимальную осторожность, соблюдать правила и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Ранее с аналогичным предупреждением выступило профильное министерство Московской области. На трассах Подмосковья в ближайшие дни возможно ухудшение обстановки из-за прогнозируемых ледяных дождей.