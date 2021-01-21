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Погода в Москве: В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 

Российская Газета 1 час назад
В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда
Фото: РИА Новости
Столичный департамент транспорта призвал водителей к максимальной осторожности на дорогах из-за возможного гололеда.
Как уточняется в сообщении дептранса, в четверг вечером и утром в пятницу в Москве ожидается снегопад, местами гололед. "К утру температура повысится до 0 градусов, на дорогах может образоваться гололедица", — предупреждают специалисты ведомства. В связи с этим водителей просят проявить максимальную осторожность, соблюдать правила и по возможности пересесть на общественный транспорт.
Ранее с аналогичным предупреждением выступило профильное министерство Московской области. На трассах Подмосковья в ближайшие дни возможно ухудшение обстановки из-за прогнозируемых ледяных дождей.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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