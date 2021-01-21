Москвичей предупредили о тумане и метели

Снегопад начнётся в Москве с 11 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
"Сегодня в небе над Москвой будут тесниться многослойные облака, с 11-12 часов начнутся снегопады умеренной интенсивности с кратковременным ухудшением видимости до 1-1,5 километра, которые продолжатся до 18-19 часов, закружат слабые метели, благодаря чему сугробы подрастут на три сантиметра", — сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что в столице во второй половине дня временами снег, слабая метель, вечером возможен туман. Кроме того, температура воздуха повысится до положенной климатической нормы середины зимы.
"Температура воздуха в столице минус 8-10 градусов, в Подмосковье минус 8-13. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба", — заключил синоптик.