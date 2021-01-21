Москвичей предупредили о тумане и метели

"Сегодня в небе над Москвой будут тесниться многослойные облака, с 11-12 часов начнутся снегопады умеренной интенсивности с кратковременным ухудшением видимости до 1-1,5 километра, которые продолжатся до 18-19 часов, закружат слабые метели, благодаря чему сугробы подрастут на три сантиметра", — сообщил Тишковец.