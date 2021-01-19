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Москва

Прогноз погоды: на Москву надвигается аномальное тепло 

Елена Прошина 1 час назад
На смену морозу в столицу придет оттепель
Фото: ТАСС
Прогноз погоды центра «Фобос» обещает, что аномальные морозы в России уже на этой неделе сменятся аномальными и резкими оттепелями.
В среду и четверг, 20 и 21 января, в Москве все еще будет на шесть градусов холоднее нормы — до минус 11-13 градусов. К выходным вместе со снегопадами придет оттепель.
В субботу и воскресенье, 23 и 24 января, воздух в столичном регионе прогреется до нуля — плюс двух градусов, возможны станут ледяные дожди (чуть раньше они пройдут в Брянской, Псковской и Смоленской областях).
В начале недели с 20-градусными морозами (и холоднее) столкнулись многие регионы России, но в ночь на 20 января они сохранятся лишь в западной части Черноземья, Поволжье и частично в Пермском крае, Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области.
Как сообщал «Рамблер», об аномальном потеплении ранее предупреждал и прогноз погоды Гидрометцентра. Метеорологи считают, что начнется оно с 21 января и будет резким — сразу на 12–13 градусов за сутки.
Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкую оттепель теплым воздухом, который сформировался в Средиземноморье и теперь идет в Россию.
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Погода , Новости Москвы
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