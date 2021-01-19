Вильфанд предупредил об аномальном потеплении в европейской части России

По словам Вильфанда, аномально теплая погода придет в европейскую часть России в четверг, 21 января, и продержится как минимум до субботы, 23 января, сообщает РИА Новости.

Синоптик пояснил, что резкое повышение температуры произойдет из-за воздушных масс с запада Средиземноморья. Глава Гидрометцентра отметил, что тепло в Россию будет поступать через юг Западной Европы.

«Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов в течение дня», — заявил Вильфанд. Он добавил, что к вечеру четверга температурный фон составит -2…-4 градуса.

В пятницу, 22 января, днем прогнозируется оттепель, а в субботу днем столбик термометра опустится до отметки 2-3 градуса мороза. К концу этой недели погода станет на 10 градусов выше нормы, рассказал метеоролог.

Он подчеркнул, что речь идет именно о европейской части России, особенно о южных и западных регионах.

В Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод. Там температура воздуха будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы, заключил Вильфанд.