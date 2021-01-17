Гидрометцентр предупредил жителей ЦФО об аномальных холодах

Все новости на карте

В европейской части РФ температура воздуха в ближайшие дни будет на 15 градусов ниже нормы. Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских синоптиков.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Центральном федеральном округе температура упадет на 6-12 градусов ниже нормы. Минимальные температуры от — 20 до -30 градусов. В Приволжском округе ждут до -32 градусов мороза.

Самые комфортные зимние температуры будут в Южном и Северо-Кавказском округах. Здесь прогнозируется -10…— 20 градусов.

Вильфанд уточнил, что рекорд поставит Якутия. Термометр покажет там до -56 градусов. Немного теплее в Хабаровском крае: -45…-50 градусов.