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Москва

Россиян ждут аномальные холода 

Майк Габриелян 29 минут назад
Гидрометцентр предупредил жителей ЦФО об аномальных холодах
Фото: РИА Новости
В европейской части РФ температура воздуха в ближайшие дни будет на 15 градусов ниже нормы. Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских синоптиков.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Центральном федеральном округе температура упадет на 6-12 градусов ниже нормы. Минимальные температуры от — 20 до -30 градусов. В Приволжском округе ждут до -32 градусов мороза.
Самые комфортные зимние температуры будут в Южном и Северо-Кавказском округах. Здесь прогнозируется -10…— 20 градусов.
В Москву придут аномальные морозы и штормовой ветер
Вильфанд уточнил, что рекорд поставит Якутия. Термометр покажет там до -56 градусов. Немного теплее в Хабаровском крае: -45…-50 градусов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России подскочили продажи лопат из-за снежной зимы.
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Погода , Общество
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