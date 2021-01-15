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Погода в Крыму: На Южном берегу Крыма впервые за зиму выпал снег 

ТАСС 1 час назад
На юге Крыма впервые за зиму выпал снег
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Снег выпал в пятницу на Южном берегу Крыма впервые за зиму 2020 — 2021 годов, синоптики рекомендовали из-за надвигающихся аномальных морозов укрыть пальмы и другие зеленые насаждения в Ялте. Об этом сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"В этом году в Ялте идет снег в первый раз, потому что в первый раз такое у нас похолодание — вторжение арктического холодного воздуха. В дальнейшем — в субботу, воскресенье и почти до конца недели — ожидаем очень холодную погоду, даже в Ялте — 8-10 градусов мороза ночью. Это опасное явление для Южного берега Крыма. Мы всех предупредили, будут укрывать растения и насаждения", — сказала Любецкая.

На сайте администрации Ялты горожан и туристов призывают в этот период воздержаться от поездок в горы, в частности, по дороге на плато Ай-Петри. "Полностью закрыть ее мы не можем, ведь наверху есть люди, и расположена воинская часть. К тому же, представители филиала "Крымавтодор" заверили, что готовы проводить ее расчистку, но все же лучше не рисковать", — приводятся в сообщении слова главы администрации Ялты Янины Павленко.
ГУ МЧС по Крыму ранее распространило штормовое предупреждение об аномально холодной погоде с 16 по 20 января со среднесуточной температурой на 7-8 градусов ниже климатической нормы.
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Погода , Общество , Янина Павленко , МЧС , Республика Крым , Ялта
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