На юге Крыма впервые за зиму выпал снег

"В этом году в Ялте идет снег в первый раз, потому что в первый раз такое у нас похолодание — вторжение арктического холодного воздуха. В дальнейшем — в субботу, воскресенье и почти до конца недели — ожидаем очень холодную погоду, даже в Ялте — 8-10 градусов мороза ночью. Это опасное явление для Южного берега Крыма. Мы всех предупредили, будут укрывать растения и насаждения", — сказала Любецкая.