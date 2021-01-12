Сугробы в Москве вырастут до 30 см на этой неделе

В четверг столичный регион окажется под влиянием средиземноморского циклона, который принесет метели и снегопады. Как ожидается, сугробы вырастут до 25-30 см. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Жителям региона предстоит пережить атаку активного средиземноморского циклона, который уже в четверг заденет Москву и область своим северным краем. Он станет причиной снегопадов и метелей, которые местами будут сильными. В Москве может выпасть до 5-10 мм осадков, что близко к четверти январской нормы, а снежный покров достигнет 25-30 см. Еще более сильными осадки ожидаются на юге Подмосковья, там местами выпадет до 10-15 мм осадков», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, похолодание в столичном регионе выйдет на пик в последние дни недели. В выходные снег будет небольшим и локальным, а морозы окрепнут ночью до минус 19 — минус 24 градусов, днем ожидается минус 15 — минус 20 градусов.