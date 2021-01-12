Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko за 1 р.
Кино и сериалы в одной подписке Okko за 1 р. Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: Сугробы в Москве вырастут до 30 см на текущей неделе 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Сугробы в Москве вырастут до 30 см на этой неделе
Фото: РИА Новости
В четверг столичный регион окажется под влиянием средиземноморского циклона, который принесет метели и снегопады. Как ожидается, сугробы вырастут до 25-30 см. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Жителям региона предстоит пережить атаку активного средиземноморского циклона, который уже в четверг заденет Москву и область своим северным краем. Он станет причиной снегопадов и метелей, которые местами будут сильными. В Москве может выпасть до 5-10 мм осадков, что близко к четверти январской нормы, а снежный покров достигнет 25-30 см. Еще более сильными осадки ожидаются на юге Подмосковья, там местами выпадет до 10-15 мм осадков», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, похолодание в столичном регионе выйдет на пик в последние дни недели. В выходные снег будет небольшим и локальным, а морозы окрепнут ночью до минус 19 — минус 24 градусов, днем ожидается минус 15 — минус 20 градусов.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Агентство «Москва»: последние новости
Дептранс попросил автомобилистов быть внимательными за рулем из-за гололедицы Дептранс попросил автомобилистов быть внимательными за рулем из-за гололедицы Более 92,3 млн исследований на коронавирус провели в РФ Более 92,3 млн исследований на коронавирус провели в РФ Более 8,1 тыс. км дорог Подмосковья обработали за ночь противогололедными материалами Более 8,1 тыс. км дорог Подмосковья обработали за ночь противогололедными материалами
Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Женщина во время пожара молила о помощи в Twitter
02:34
Женщина во время пожара молила о помощи в Twitter
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение