Прошедший 2020 год установил рекорд по теплу в России 

"Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский округ. Это удивительно, просто редчайший случай. Понятно, что по всей территории России 2020 год стал рекордным, самым жарким за всю историю", — отметил он.