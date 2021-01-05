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Прошедший 2020 год установил рекорд по теплу в России 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Прошедший 2020 год установил рекорд по теплу в России
Фото: РИА Новости
Впервые за всю историю метеонаблюдений 2020 год стал рекордно теплым во всех федеральных округах РФ, исключением стал лишь Северо-Кавказский федеральный округ. Таким образом, пошедший год в стране стал самым жарким, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский округ. Это удивительно, просто редчайший случай. Понятно, что по всей территории России 2020 год стал рекордным, самым жарким за всю историю", — отметил он.

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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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