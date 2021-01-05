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Погода в России: Ряд регионов России ожидают погодные аномалии 

Газета.Ru и ещё 6 35 минут назад
Аномальные морозы: Россиян предупредили о погоде
Фото: ТАСС
В ближайшие дни аномальный холод ожидается в Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областях и в ряде других регионов Урала и Сибири.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Метеоролог отметил, что на Дальнем Востоке прогнозируется аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов. На севере Таймыра, Якутии ожидается температура выше нормы на 20-25 градусов.

"На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов", — говорится в сообщении.

По словам Вильфанда, волна аномального холода ожидает регионы Западной Сибири. "Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край — там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов. Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады.
Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод", — сообщил он.
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Погода , Общество , Алтай , Алтайский Край , Кемеровская Область , Красноярский Край , Курганская Область , Монголия , Московская область , Омская Область , Приморский Край , Свердловский , Таймыр , Тюменская Область , Ханты-Мансийский автономный округ
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