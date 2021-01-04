Москвичам пообещали «русскую зиму» на Рождество

Синоптики проанализировали погоду в Рождественские ночи в столице и пообещали, что температура воздуха в канун праздника в этом году будет близка к норме.

По данным портала "Метеовести", столбики термометров будут колебаться в пределах 7-9 градусов мороза. При этом прогнозируется небольшой снег.

"Конечно, это не так, как было в 2017 году, когда рождественские морозы придавили почти до минус 30 градусов, но все же очень похоже на настоящую русскую зиму", — говорится в сообщении. Метеорологи добавили, что в XXI веке 43 процента ночей перед Рождеством были теплыми — с минимальной температурой воздуха выше выше 9 градусов мороза.