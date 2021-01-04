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Погода в Москве: Москвичам пообещали «русскую зиму» на Рождество 

Москва24 и ещё 4 51 минуту назад
Москвичам пообещали «русскую зиму» на Рождество
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики проанализировали погоду в Рождественские ночи в столице и пообещали, что температура воздуха в канун праздника в этом году будет близка к норме.
По данным портала "Метеовести", столбики термометров будут колебаться в пределах 7-9 градусов мороза. При этом прогнозируется небольшой снег.
"Конечно, это не так, как было в 2017 году, когда рождественские морозы придавили почти до минус 30 градусов, но все же очень похоже на настоящую русскую зиму", — говорится в сообщении. Метеорологи добавили, что в XXI веке 43 процента ночей перед Рождеством были теплыми — с минимальной температурой воздуха выше выше 9 градусов мороза.
Именно эта температура является средней для Рождества по многолетним наблюдениям. Еще в трех случаях праздничная ночь и вовсе была с оттепелью. Так, в 2012 году столбики термометров не опускались ниже плюс 1,2 градуса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее спрогнозировал 30-градусные морозы в январе. Синоптик также пообещал, что количество осадков в столице будет в пределах нормы.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , Московская область
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