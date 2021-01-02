Вильфанд рассказал о сроках прихода зимней погоды в Москву

«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры — ночью будет -2 °С — -7 °С, днём — 0 — -5 °С, то есть положительных температур уже не будет. Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду», — приводит ТАСС его слова.