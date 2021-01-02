Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: Вильфанд рассказал о сроках прихода зимней погоды в Москву 

RT на русском 8 минут назад
Вильфанд рассказал о сроках прихода зимней погоды в Москву
Фото: РИА Новости © Павел Бедняков
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве вернётся к зимней климатической норме.

«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры — ночью будет -2 °С — -7 °С, днём — 0 — -5 °С, то есть положительных температур уже не будет. Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что во вторник температура днём в столице будет в пределах -2 °С… -9 °С, а в среду и четверг -3 °С… -8 °С.

«Придёт такая вполне зимняя погода», — добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на Рождество ожидается до -12 °С ночью и до -10 °С днём.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
RT на русском: последние новости
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь ожидается -1 °С В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь ожидается -1 °С Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 декабря Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 декабря Источник: НХЛ планирует проведение двух матчей на озере Тахо Источник: НХЛ планирует проведение двух матчей на озере Тахо
Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение