Уходящий год признан самым жарким в истории Москвы 

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Самым холодным специалисты МГУ назвали 1862 год Завершающийся 2020 год в Москве стал самым жарким в истории метеонаблюдений в столице, среднегодовая температура составила плюс 8,1 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.

По мнению специалистов, нынешний рекорд во многом определен аномально теплой и почти бесснежной последней зимой, а также очень теплой осенью.

Самым холодным за последние 240 лет стал 1862 год — среднемесячная температура составила плюс 1,2 градуса.