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Москва

Уходящий год признан самым жарким в истории Москвы 

BFM.RU и ещё 3 9 часов назад
Уходящий год признан самым жарким в истории Москвы
Фото: РИА Новости
Самым холодным специалисты МГУ назвали 1862 год Завершающийся 2020 год в Москве стал самым жарким в истории метеонаблюдений в столице, среднегодовая температура составила плюс 8,1 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.
По мнению специалистов, нынешний рекорд во многом определен аномально теплой и почти бесснежной последней зимой, а также очень теплой осенью.
Самым холодным за последние 240 лет стал 1862 год — среднемесячная температура составила плюс 1,2 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МГУ
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