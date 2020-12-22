Циклон «Грета» обрушит на Москву снегопады

Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье — местами до 15-20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

Он отметил, что среда в столичном регионе станет единственным относительно погожим днем на этой неделе — осадки маловероятны, из-за туч кое-где даже неуверенно выглянет солнце, что усилит процесс выхолаживания воздуха и вернет температурный фон в пределы климатической нормы. Ночью ожидается минус 7-9, днем — минус 4-6.

"В четверг, с приближением атмосферного фронта с запада, небо нахмурится, и начнется снег. Днем около минус 5. Снежный покров подрастет с 6 до 8 сантиметров. Существенное ухудшение метеоусловий произойдет в пятницу, когда через Москву пройдет маршрут непредсказуемой "Греты" — североатлантического циклона. "Грета" обрушит на столицу обильные снегопады и четверть месячной нормы осадков, в результате чего сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье — местами до 15-20 сантиметров", — сообщил Тишковец.

Кроме того, по его словам, закружат метели, видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров.

"На дорогах снежные заносы и перемёты, что может привести к сбоям в работе наземного и авиатранспорта. Температура воздуха минус 1-3", — заявил синоптик.

Он добавил, что в субботу днем ожидаются скоротечные заряды снега, если ночью около нуля, то днем температура воздуха от минус 2 до минус 4. В воскресенье кое-где не исключен небольшой снег, похолодает под утро до минус 8-10, днем минус 5-7. "В общем, на ближайшие выходные природа создаст идеальные условия погоды для прогулок на свежем воздухе и зимних видов спорта", — заключил Тишковец.