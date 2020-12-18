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Погода в Москве и Подмосковье: «Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы и снега 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
«Желтый» уровень погодной опасности в столице и Московской области продлен до вечера субботы, 19 декабря, по причине гололедицы и снега. Об этом сообщается в Гидрометцентре России.
Данное предупреждение действует до 18:00 субботы, 19 декабря.

— Погода потенциально опасна. Гололедица, снег, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что почти 14 тысяч километров дорог обработали от гололеда в Подмосковье. Для обеспечения безопасности дорожного движения работы провели на дорогах с интенсивным движением, крутых поворотах, спусках и подъемах, а также на подъездах к социально значимым объектам.
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Московская область
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