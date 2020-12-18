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Москвичей предупредили о гололедице 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
Москвичей предупредили о гололедице
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве местами ожидается сильная гололедица, в Подмосковье возможен снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В столице дневная температура будет на уровне нуля, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус пяти. В области днем похолодает до пяти градусов мороза, в ночные часы прогнозируется минус 8. Столичный департамент транспорта прогнозирует вечерние заторы на дорогах в 8–9 баллов, поэтому возвращаться домой рекомендуется после 20:00 или на общественном транспорте.

"Плотно будет в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (это Большой каменный мост, Северянинский путепровод и 82-й километр МКАД)", — говорится в сообщении.

Водителей просят избегать резких маневров. Также пешеходам рекомендовали быть внимательными при пересечении проезжей части. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание. В столице до конца недели будет заметно теплее нормы: минус 3–5 градусов — ночью и минус 0–2 градуса — днем.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Мокрый снег , Московская область
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