В России изменится длительность времён года

Уже в ближайшие годы в России продолжительность времён года может ощутимо измениться. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.

«Зима скукоживается, а тёплый период увеличивается», — добавил синоптик.

Так, уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на десять с небольшим дней, отметил метеоролог.

«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — добавил Вильфанд.

Синоптик отметил, что за последние 30 лет температура воздуха в январе стала выше на два градуса.

«Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — подчеркнул Вильфанд, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре заявили, что в январе 2021 года на территории России ожидается температура воздуха чуть выше климатической нормы. Речь, в частности, идёт о таких регионах, как Магаданская область, восток Якутии, Чукотка, большая часть Камчатки, Сахалин и Курилы.