Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в центральной России: россиян предупредили о переменчивой погоде 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Россиян предупредили о переменчивой погоде
Фото: РИА Новости
На ближайшей неделе погода в центральной части России будет переменчивой. Об этом РИА Новости предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Всю неделю будет облачно, и солнца будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег», — сказал метеоролог.

Он добавил, что с вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет в этот период, останется на зиму, сформировав таким образом устойчивый снежный покров.
По словам синоптика, морозная и солнечная погода на прошедшей неделе была обусловлена влиянием антициклона. Сейчас же жителей европейской части страны ожидает изменчивая погода.

«Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры — около минус 5-6 градусов, а дневные завтра и послезавтра — минус 2-4», — пояснил Вильфанд.

К концу недели придет оттепель до плюс 2 градусов, повышение температуры составит 4-5 градусов.

«В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днем тоже умеренно прохладная погода», — подытожил научный руководитель Гидрометцентра, добавив, что погоду на воскресенье пока прогнозировать рано.

Ранее Вильфанд предсказал жителям некоторых регионов Центральной России оттепель. В Приволжском федеральном округе после аномального холода придет аномальное тепло. На Средней Волге воздух прогреется на 2-4 градуса выше нормы, а на Нижней Волге температура будет около нормы.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Последние новости
Иммунолог назвал основной отличающий коронавирус симптом и срок его появления Иммунолог назвал основной отличающий коронавирус симптом и срок его появления В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом
Комментарии
Погода , Общество , Аномальный холод , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Письмо с извинениями от Ефремова попало на видео
02:21
Письмо с извинениями от Ефремова попало на видео
Происшествия
Пытки девушки-сироты в Биробиджане попали на видео
02:31
Пытки девушки-сироты в Биробиджане попали на видео
Происшествия
Удачный пуск ракеты «Ангара-А5» попал на видео
01:43
Удачный пуск ракеты «Ангара-А5» попал на видео
Наука и техника
Видео подробностей слитых данных больных COVID-19
01:18
Видео подробностей слитых данных больных COVID-19
Происшествия
Смерть пенсионера в очереди попала на видео
01:36
Смерть пенсионера в очереди попала на видео
Происшествия
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
00:09
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
00:34
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
Происшествия
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть