Россиян предупредили о переменчивой погоде

На ближайшей неделе погода в центральной части России будет переменчивой. Об этом РИА Новости предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Всю неделю будет облачно, и солнца будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег», — сказал метеоролог.

Он добавил, что с вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет в этот период, останется на зиму, сформировав таким образом устойчивый снежный покров.

По словам синоптика, морозная и солнечная погода на прошедшей неделе была обусловлена влиянием антициклона. Сейчас же жителей европейской части страны ожидает изменчивая погода.

«Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры — около минус 5-6 градусов, а дневные завтра и послезавтра — минус 2-4», — пояснил Вильфанд.

К концу недели придет оттепель до плюс 2 градусов, повышение температуры составит 4-5 градусов.

«В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днем тоже умеренно прохладная погода», — подытожил научный руководитель Гидрометцентра, добавив, что погоду на воскресенье пока прогнозировать рано.