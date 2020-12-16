Россиянам рассказали о конце «марсианской» погоды

Атмосферные условия в Центральном регионе России во второй половине декабря будут совершенно не похожи на ту погоду, которая до этого держалась здесь почти две недели, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

Солнечную и бесснежную погоду, которая сейчас покидает Центральный регион, метеорологи прозвали "марсианской". Тишковец объяснил, откуда взялось это название.

""Марсианская" погода ассоциируется с Марсом в том смысле, что там атмосфера когда-то напоминала земную, но потом практически ее лишилась. Там стало очень низкое содержание водяного пара и резкий субконтинентальный климат. Плюс на Марсе отсутствует облачность, всегда солнечно и нет снежного покрова", — пояснил синоптик.

По его словам, из-за активизации циклонической деятельности характер погоды полностью изменится: будет преобладать сплошная облачность, возрастет интенсивность снегопадов, а температура воздуха немного повысится. Это хорошо и для растений, и для людей: земля под снегом не будет так сильно остывать, а воздух станет не только теплее, но и чище, поскольку снегопады уберут взвешенную пыль.