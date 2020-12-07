Россиянам рассказали о «супермощном» антициклоне

"Следующая неделя будет на удивление в центре Европейской России и на юге Европейской России однообразна. В том смысле, что от дня ко дню не будет никакой динамики. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца", — сказал Вильфанд.
"Сейчас он (антициклон. — Прим. ред.) управляет территорией над центром Европейской России, но в тоже время область высокого давления распространяется на юг западной Сибири и на юг средней Сибири", — отметил Вильфанд.
"На севере Европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует… Очень высокие температуры: -3-5 градусов. Теплые воздушные массы распространяются дальше на северный Урал, на Таймыр, север Красноярского края", — отметил ученый.
"Если в понедельник в центральных регионах Красноярского края температура -15 градусов, то уже к четвергу аномалия будет -6-8 градусов, минимальные температуры будут в диапазоне 35-40 градусов ниже нуля", — уточнил синоптик.