Россиянам рассказали о «супермощном» антициклоне

Роман Вильфанд. Мощный блокирующий антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России , принеся с собой неизменчивую, солнечную и морозную погоду до конца недели, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра

"Следующая неделя будет на удивление в центре Европейской России и на юге Европейской России однообразна. В том смысле, что от дня ко дню не будет никакой динамики. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца", — сказал Вильфанд.

По его словам, генетически антициклон сформировался в Сибири, а потом, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад.

"Сейчас он (антициклон. — Прим. ред.) управляет территорией над центром Европейской России, но в тоже время область высокого давления распространяется на юг западной Сибири и на юг средней Сибири", — отметил Вильфанд.

Собеседник агентства добавил, что в центре Европейской России температуры будут на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7 градусов.

Он также уточнил, до конца недели не ожидается осадков.

"На севере Европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует… Очень высокие температуры: -3-5 градусов. Теплые воздушные массы распространяются дальше на северный Урал, на Таймыр, север Красноярского края", — отметил ученый.

Однако, утверждает Вильфанд, уже в среду над западной Сибирью и над Красноярским краем температура приблизится к норме, то есть снизится на 20 градусов.

"Если в понедельник в центральных регионах Красноярского края температура -15 градусов, то уже к четвергу аномалия будет -6-8 градусов, минимальные температуры будут в диапазоне 35-40 градусов ниже нуля", — уточнил синоптик.