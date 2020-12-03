Москвичам пообещали «марсианскую погоду» 

По его словам, похолодание связано с усилением Сибирского антициклона. Так, начиная с воскресенья, 6 декабря, в Москве начнутся сибирские морозы. С каждым днем температура воздуха будет падать. Ночью она может опускаться до минус 14, днем — до минус 8.

«Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами «марсианская» погода», — сказал Тишковец.