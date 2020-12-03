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Прогноз погоды: Россию охватят аномалии 

Сергей Василенок 1 час назад
Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает центру Европейской России холодную аномалию: к выходным, 5 и 6 декабря, температуры опустятся на один-два градуса ниже нормы.
Еще более ощутимая аномалия ждет южную часть Урала, Приволжский федеральный округ и юг Западной Сибири. Там температуры будут ниже нормы на 20 градусов.
При этом аномально тепло будет в регионах Северо-Западного федерального округа: там будет теплее нормы на 4-12 градусов. Оттепели начнутся и в некоторых районах Западной и Средней Сибири, а также Якутии.
В Санкт-Петербурге до конца следующей недели будет теплее нормы на четыре градуса. А под Мурманском, в Коми, Карелии, Вологодской, Архангельской и Псковской областях температуры превысят норму на 6-14 градусов. Вильфанд связал аномальное тепло с воздушными массами, пришедшими с Юго-Запада.
Как писал «Рамблер», ранее в центре «Фобос» рассказали, что прогноз погоды на эту неделю обещает жителям Норильска «черную пургу» и ветры с порывами до 27-30 метров в секунду.
В Кемеровской области по ночам будет до минус 20 градусов, днем от минус 14 до 17 ниже ноля.
Специалисты рассказали, что из-за ясной, но слишком спокойной погоды над некоторыми городами появился смог. В Кемерове ввели режим «черного неба», а заводам посоветовали снизить выбросы на 15-20 процентов.
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Погода , Видео
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