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Погода в Москве: Синоптик спрогнозировал выпадение «алмазной пыли» в Москве 

Мир24 и ещё 1 58 минут назад
Спрогнозировано выпадение «алмазной пыли» в Москве
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
К концу недели в Москве влажность воздуха достигнет 90%. Из-за вымерзания водяного пара возможно высыпание «алмазной пыли» и «ледяных игл», рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг, пятницу и субботу по причине вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха, достигающей 90%, кое-где возможны высыпания «алмазной пыли» и «ледяных игл», — цитирует синоптика РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о мельчайших ледяных кристаллах, которые по-другому называются «осадками ясного неба». По словам Тишковца, алмазной пыли выпадет не более двух миллиметров. Синоптик добавил, что к концу недели москвичи наконец увидят солнце.
Ранее сообщалось, что в Норильске накануне выпала двухмесячная норма осадков.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости , Красноярский Край , Норильск
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