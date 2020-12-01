Спрогнозировано выпадение «алмазной пыли» в Москве

К концу недели в Москве влажность воздуха достигнет 90%. Из-за вымерзания водяного пара возможно высыпание «алмазной пыли» и «ледяных игл», рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«В четверг, пятницу и субботу по причине вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха, достигающей 90%, кое-где возможны высыпания «алмазной пыли» и «ледяных игл», — цитирует синоптика РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о мельчайших ледяных кристаллах, которые по-другому называются «осадками ясного неба». По словам Тишковца, алмазной пыли выпадет не более двух миллиметров. Синоптик добавил, что к концу недели москвичи наконец увидят солнце.