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Погода в России: Россиянам предсказали погодные аномалии 

Lenta.ru и ещё 1 14 минут назад
Россиянам предсказали погодные аномалии
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предсказал россиянам из некоторых регионов страны аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов.
По его словам, такие погодные аномалии ждут россиян на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии в ближайшие пять дней.
При этом Западную Сибирь, в частности, Омскую и Новосибирские области, напротив, ожидает аномальный холод в это время. В этих регионах температура будет на шесть-семь радусов ниже нормы. «Показатели температуры будут от 20 до 25 градусов со знаком минус ночные», — отметил Вильфанд.
На европейской части России температура в ближайшие пять дней в южной половине будет около нормы. В регионах Москвы — выше нормы на четыре-пять градусов.
Ранее Вильфанд заявил, что в Северо-западную и Центральную Россию придет неблагоприятная и тоскливая погода. По его словам, в Мурманской, Архангельской областях и Карелии прогнозируются интенсивные снегопады, мокрый снег, дождь и гололед. Менее выраженная непогода ожидается в ближайшие дни в Московской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях.
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Погода , Общество , Красноярский Край , Москва , Новосибирская Область
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