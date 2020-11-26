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Прогноз погоды: Россию накроют ледяные дожди 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россию накроют ледяные дожди
Фото: РИА Новости
В декабре жителей северо-запада России ждет температура воздуха около нуля, ледяные дожди, гололеды и мокрый снег.
Синоптики прогнозируют, что ближайший месяц в Санкт-Петербурге будет относительно теплым, до устойчивого минуса температура опустится только во второй половине декабря. При этом околонулевые значения температурного фона, по данным Гисметео, преподнесут неприятные сюрпризы жителям города в виде гололеда.
В Пскове, согласно прогнозу погоды, в начале декабря ожидается до 6 градусов тепла. При этом синоптики пообещали жителям города и дожди, и снег в течение месяца. Также тепло будет в начале первого зимнего месяца и в Вологде. А ближе к новому году количество осадков, уже не только в виде дождя, но и снега, уменьшится.
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Зато сильные снегопады ждут Сыктывкар. Согласно прогнозу погоды, в регионе ожидаются обильные осадки при относительно теплой погоде.
Оттепели и снегопады синоптики прогнозируют в начале декабря и в Мурманске. Однако уже в середине месяца местных жителей ожидает морозная погода.
«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал прошедшую зиму аномально теплой и с высокой вероятностью спрогнозировал, что грядущая будет сильно холоднее.
При этом, по данным синоптика, нынешний октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений на европейской территории России.
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Погода , Общество
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